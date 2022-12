Kiel kritisiert Bundespläne Foto: Marcus Brandt up-down up-down Um 16.30 Uhr Am Montag im Livestream: Landesregierung äußert sich zu Maskenpflicht in SH Von dpa | 10.12.2022, 19:50 Uhr

Gemeinsam mit Monika Heinold und Kerstin von der Decken will sich Ministerpräsident Daniel Günther am Montagmorgen zum weiteren Vorgehen in Sachen Corona äußern.