Eine Kegelrobbe trotzdem dem Sandsturm auf Helgoland: Für Badegäste ist der Mittwoch ein Tag , um in der Ferienwohnung zu verharren. Foto: Michael Staudt up-down up-down Unwetter bis zu Windstärke 12 Sturm-Liveblog: Schleswig-Holstein erwarten Orkanböen – Das ist der Stand Von shz.de | 04.07.2023, 14:57 Uhr

Urlauber und Einheimische müssen sich in Schleswig-Holstein am Mittwoch auf ein Tiefdruckgebiet mit Orkanböen einstellen. Im Liveblog erfahren Sie, was aktuell los ist.