Aufgepeitschtes Meer in Hörnum: Sylt könnten wieder stürmische Stunden bevorstehen. Archivfoto: Georg Supanz Märzwinter hat SH im Griff Liveblog zu Sturm, Schnee und Glätte: Amtliche Warnung für Sturmböen in SH und HH Von shz.de | 07.03.2023, 07:19 Uhr

Aktuell ist in vielen Landesteilen von Schleswig-Holstein mit Schneefall und Glätte zu rechnen. Nach dem Wintereinbruch kommt am Dienstag der Sturm. Wir berichten in diesem Liveblog über alle Ereignisse in SH und halten Sie auf dem Laufenden.