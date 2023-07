Das Sturmtief „Poly“ hat das Wasser aus dem Kieler Bootshafen gedrückt. Das Wetter hat sich am Donnerstag deutlich beruhigt. Foto: Axel Heimken up-down up-down Live Sturmtief über SH Liveblog zu „Poly“: So ist die Lage am Tag nach dem Sturm , Sarah Sauerland , Raissa Waskow und | 04.07.2023, 14:57 Uhr | Update vor 1 Std. Von Inga Kausch Götz Bonsen | 04.07.2023, 14:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Urlauber und Einheimische mussten sich in Schleswig-Holstein am Mittwoch, 5. Juli, auf ein Tiefdruckgebiet mit Orkanböen einstellen. Im Liveblog können Sie nachlesen, was im Norden los war.