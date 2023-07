In Haarlem/Niederlande hat der orkanartige Sturm „Poly“ bereits viel Bäume umgeworfen. Jetzt kommt das Tief auf Schleswig-Holstein zu, wo es nachmittags zu einem Sommer-Orkan kommen soll. Foto: Imago Images/ANP up-down up-down Sturmtief „Poly“ im Anmarsch Liveblog: Sturm mit Orkanböen tobt in den Niederlanden und kommt auf SH zu , Raissa Waskow und | 04.07.2023, 14:57 Uhr | Update vor 53 Min. Von Inga Kausch Götz Bonsen | 04.07.2023, 14:57 Uhr | Update vor 53 Min.

Urlauber und Einheimische müssen sich in Schleswig-Holstein am heutigen Mittwoch auf ein Tiefdruckgebiet mit Orkanböen einstellen. Im Liveblog erfahren Sie, was aktuell los ist.