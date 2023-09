Zum Tag des Notrufs beteiligen sich die Pressestellen der Polizeidirektionen Kiel und Neumünster und das Landespolizeiamt an einer Aktion von Polizeibehörden aus ganz Deutschland: Am Sonntag wird ab 10:00 Uhr live aus der Einsatzleitstelle in Kiel gepostet. Die Polizisten gewähren auf X (vormals Twitter) und Instagram Einblicke in die vielfältigen Einsätze, die Beamte in ihrem täglichen Streifendienst bewältigen.

Die Kanäle lauten @SH_Polizei auf X bzw. @polizei.sh auf Instagram. Der Hashtag lautet auf beiden Portalen #polizei110.

Bundesweite Aktion seit 2021

Bundesweit beteiligen sich Polizeibehörden mit dem Hashtag #polizei110 am Aktionstag. Über mehrere Stunden posten sie nahezu das gesamte Einsatzgeschehen, um die Bevölkerung für den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Notruf zu sensibilisieren.

Der Tag des Polizeinotrufs fand erstmals am 01. Oktober 2021 statt. Schon da hat sich die Landespolizei Schleswig-Holstein beteiligt und aus der Regionalleitstelle Süd in Lübeck Einsätze getwittert. Im vergangenen Jahr wurde auf der Einsatzleitstelle in Elmshorn berichtet.