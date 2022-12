Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Segeberg Linienbus und Kleinbus stoßen bei Quickborn zusammen Von dpa | 08.12.2022, 13:51 Uhr

Zwischen Quickborn (Kreis Pinneberg) und Ellerau (Kreis Segeberg) sind ein Linienbus und ein Kleinbus zusammengestoßen. Im Bus waren sieben Kinder und der 50-jährige Fahrer - die Kinder blieben alle unverletzt, der Busfahrer und die beiden Insassen des Transporters erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Linienbus war auf der Ellerauer Straße in Richtung Quickborn unterwegs. Der entgegenkommende Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Linienbus. Die Ursache hierfür war am Donnerstag zunächst unklar.