Interview zum neuen Buch Linda Zervakis: Wie sich der Stadtmensch in Schleswig-Holstein als Landei versuchte Von Joachim Schmitz | 01.09.2023, 06:00 Uhr | Update vor 13 Min. Landleben kann auch Spaß machen: Linda Zervakis in ihrem Garten. Foto: Ullstein up-down up-down

Die TV-Moderatorin und ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis hat als bekennender Stadtmensch eine Auszeit auf dem Land versucht. Was sie dabei erlebt hat und warum sie wieder in die Stadt zurückgekehrt ist, schildert sie in ihrem neuen Buch „Landgang“.