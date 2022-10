Kiel Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Energiespar-Konzept Lichtinstallationen als „Mutmacher“ für die kalte Jahreszeit Von dpa | 25.10.2022, 07:17 Uhr

Ein leuchtendes - aber angesichts der Lage energiesparendes - Zeichen in der kalten Jahreszeit wollen Kiel und Flensburg Anfang November setzen. In der Landeshauptstadt wird am 6. November das „Kieler Lichtermeer“ erstrahlen, das als Mutmacher für die dunkle Jahreszeit verstanden werden soll, wie die Organisatoren mitteilten.