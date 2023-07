Schule Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Letzter Schultag vor den Sommerferien in Schleswig-Holstein Von dpa | 14.07.2023, 03:47 Uhr

Ferien in Sicht: Nach der Zeugnisvergabe starten für die Schülerinnen und Schüler an Schleswig-Holsteins Schulen am Freitagmittag die Sommerferien. Insgesamt sechs Wochen haben die Kinder und Jugendlichen dann frei, ehe am 28. August das neue Schuljahr beginnt. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verband ihre Wünsche für erholsame Sommerferien mit einem Appell für das Lesen. „Helfen Sie mit, damit Kinder zu Leserinnen und Lesern werden“, sagte sie an Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und auch Paten gewandt. „Schenken Sie Kindern ein Buch für die Ferien, suchen Sie Büchereien auf. Lesen Sie schon ihren ganz kleinen Kindern vor. Nur wer viel liest, liest besser und lieber und findet einen guten Weg in die eigene Bildungsbiografie.“