Landespolitik Letzte Runde bei Koalitionsgesprächen in Kiel Von dpa | 22.06.2022, 14:38 Uhr

Bei den Gesprächen über die Bildung einer schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch ein letztes Mal die große Spitzenrunde beider Parteien zusammengetroffen. Den jeweils zwölf Vertretern von CDU und Grünen liegt der Koalitionsvertrag zur Zustimmung vor, auf den sich die insgesamt acht Verhandlungsführer am Vorabend in Kiel verständigt hatten. Im Anschluss wollen Ministerpräsident Daniel Günther und Bildungsministerin Karin Prien von der CDU sowie Finanzministerin Monika Heinold und Aminata Touré von den Grünen den Koalitionsvertrag vorstellen und erläutern.