Protest der „Letzten Generation" Warum lässt sich das „Fridays for Future" gefallen? Eine Kolumne von Thomas Schmoll | 22.04.2023, 21:32 Uhr

Es verwundert, dass „Fridays for Future“ zuschaut, wie die „Letzte Generation“ die Klimaschutzbewegung in Misskredit bringt und ihren Anliegen einen Bärendienst erweist. Die Akzeptanz für notwendige Maßnahmen gegen die Erderwärmung wird so nicht steigen.