Letzte Generation Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt Letzte Generation blockiert Kieler Berufsverkehr Von dpa | 10.07.2023, 10:14 Uhr

Mit zwei Festklebeaktionen hat die Gruppe Letzte Generation am Montagmorgen in Kiel für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Insgesamt zehn Menschen klebten sich gegen 7.50 Uhr in der Nähe des Holstein-Stadions in der Zufahrt zum Westring sowie auf dem Kronshagener Weg fest, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Mehrere Streifenwagen-Besatzungen waren im Einsatz und lösten die Teilnehmer von den Straßen. „Aufgrund des Regens hat der Kleber nicht so gut gehalten vermutlich.“ Nach 30 beziehungsweise 45 Minuten waren die Blockaden beendet und der Rückstau löste sich auf. Die Blockierer wurden für die Feststellung ihrer Identität zur Polizei gebracht. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.