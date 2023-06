Letzte Generation besprüht Yacht in Neustadt in Holstein Foto: --/dpa up-down up-down Klimaaktivismus Letzte Generation besprüht Yacht in Neustadt in Holstein Von dpa | 20.06.2023, 15:23 Uhr

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Dienstag in Neustadt in Holstein eine Yacht mit Farbe besprüht. Außerdem hätten sie das Wasser im Yachthafen mit einem Farbstoff grün eingefärbt, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend entrollten sie Transparente mit Aufschriften wie „Euer Luxus = unsere Ernteausfälle“ und „Für wen machen Sie Politik, Kanzler Scholz?“