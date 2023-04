Salman Rushdie Foto: Henning Kaiser/dpa/Archiv up-down up-down Lübeck Lesung aus Salman Rushdies jüngstem Roman Von dpa | 11.04.2023, 13:36 Uhr

Mit einer Lesung aus Werken des britisch-indischen Schriftstellers Salman Rushdie erinnert die Hansestadt Lübeck am Donnerstag (13. April) an den achten Todestag von Günter Grass. Im Mittelpunkt wird die Vorstellung von Rushdies neuestem Roman „Victory City“ stehen, der am 20. April offiziell erscheint, wie die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Dienstag mitteilte.