Bundesumweltministerin Lemke besucht Munitionsversenkungsgebiet Kolberger Heide Von dpa | 01.09.2023, 02:18 Uhr Steffi Lemke Foto: Stefan Sauer/dpa

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) besucht am Freitag das Munitionsversenkungsgebiet Kolberger Heide, das in der Kieler Bucht liegt. Dort wurden nach Ende des 2. Weltkriegs Zehntausende Tonnen Munition in der Ostsee versenkt. Die Altmunition am Meeresgrund ist dem Umweltministerium zufolge eine Bedrohung für den Meeresschutz. Von den verrostenden Kampfmitteln gehe bereits heute eine erhebliche Gefahr für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit aus, hieß es aus dem Ministerium.