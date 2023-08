Wacken Open Air Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Open Air Leichte Wetterbesserung in Wacken ab Freitag erwartet Von dpa | 02.08.2023, 13:50 Uhr

Gegen Ende des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken (2. bis 5. August) könnte das Wetter etwas besser werden. Von Freitag an sollen die trockenen Phasen deutlich länger werden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Hamburg.