Leichenfund in Bad Segeberg: Identität ungeklärt Von dpa | 15.08.2022, 13:02 Uhr

Zwei Wochen nach dem Fund einer skelettierten Leiche in Bad Segeberg ist weiterhin unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt. Die rechtsmedizinische Untersuchung sei abgeschlossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Identität der Leiche bleibe unbekannt. „Es kann derzeit lediglich bestätigt werden, dass es sich um eine männliche Leiche handelt.“ Weitere Ermittlungen zur Feststellung der Identität des aus unbekannter Ursache gestorbenen Mannes dauerten an.