Über 900 Lehrer fehlen Schleswig-Holsteins Schulen gehen die Musiklehrer aus Von dpa | 25.02.2023, 08:54 Uhr

Der Musikunterricht an Schleswig-Holsteins Schulen ist in Gefahr. Allein an den Grundschulen fehlen bis 2032 973 Fachlehrer. Auch für Quereinsteiger sind die Bedingungen an vielen Schulen nicht gut.