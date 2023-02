Angehende Lehrer studieren oft was sie wollen, und nicht das, was die Schulen brauchen. Foto: Marijan Murat up-down up-down Mangel an Pädagogen in Schulen Lehrer-Nachwuchs in Schleswig-Holstein mit Wumms fördern Meinung – Kay Müller | 28.02.2023, 15:15 Uhr

Der Fachkräftemangel kommt an den Schulen in Schleswig-Holstein an. Bildungsministerin Karin Prien will jetzt gegensteuern, um neue Lehrer anzuwerben. Doch reicht das?