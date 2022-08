Die Ampel-Koalition in Berlin plant eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ – so steht es im Koalitionsvertrag.

Bevor es soweit ist, dürften noch viele Fragen zu beantworten sein. Wie wird der Verkauf geregelt? Wie sieht es mit dem Jugendschutz aus und in welcher Form und zu welchem Preis soll Cannabis überhaupt erhältlich sein. Welche Kontrollen gibt es und wie wird die Qualität sichergestellt. Nur einige von vielen Aspekten, die noch durchdiskutiert werden müssen.

Im Koalitionsvertrag hat die Regierung die kontrollierte Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften festgehalten. Was ein lizenziertes Fachgeschäft ist, wer eine Lizenz bekommen kann und wie viele Lizenzen es letztlich gibt, ist aktuell noch unklar. Für den Herbst hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein erstes Eckpunktepapier angekündigt, das hierzu eventuell schon mehr Aufschluss geben könnte.

In dem Geschäft mit Cannabis steckt viel Geld. Der eine oder andere Geschäftsmann oder Ladenbesitzer auch in SH wittert deshalb jetzt schon seine Chance. Und auch dem Staat würde die Legalisierung Milliarden in die Kasse spülen – über Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen aus dem Geschäft mit der Droge. Hinzu kommen Einsparungen bei Strafverfolgung und Justiz.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb heute von Ihnen wissen, wie Sie zu dem Thema stehen? Befürworten Sie, dass mit der Droge legale Geschäfte gemacht werden könnten oder halten Sie das für einen Fehler? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.