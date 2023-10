Viele Geschäfte vor allem in den Innenstädten haben aufgegeben oder geben auf und das aus unterschiedlichen Gründen.

Aktuell für Schlagzeilen sorgt in Schleswig-Holstein etwa das Aus des Modehauses M +A in Flensburg. In Rendsburg gibt der Traditionsbetrieb „Joh. Storm“ seine Verkaufsfläche im zum Jahresende auf, wie nun bekannt wurde. Und auch für das Markenhaus Kerkamm in Elmshorn ist im Januar 2024 Schluss – nach mehr als 125 Jahren. Ähnliche Beispiele gibt es zahlreiche weitere in ganz Schleswig-Holstein.

Sieht es bei Ihnen in den Fußgängerzonen und Innenstädten ähnlich aus? Was vermissen Sie dort am meisten? Das wollen wir heute in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen.