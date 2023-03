Keine Züge, dafür Streikende: Am Hamburger Bahnhof haben Mitarbeitende der EVG die Reisenden auf dem Bahnsteig ersetzt. Foto: Bodo Marks up-down up-down Berufsverkehr in SH Leere Bahnhöfe, festsitzende Pendler: Die Folgen des Megastreiks in Schleswig-Holstein Von Julia Weilnböck | 27.03.2023, 10:48 Uhr

An diesem Montag ist es an den meisten Bahnsteigen in Schleswig-Holstein und Hamburg leerer als am Feiertag: Der Megastreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) legt nicht nur den Fernverkehr, sondern auch den Nahverkehr in großen Teilen lahm. Das sind die konkreten Folgen.