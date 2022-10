Sie arbeiten am Limit: Rund 550 Betriebe soll ein Lebensmittelkontrolleur in Schleswig-Holstein überwachen. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Lebensmittelüberwachung in SH Unhygienische Restaurants: Lebensmittelkontrolleure fordern mehr Jobs Von Kay Müller | 24.10.2022, 17:58 Uhr

Verdreckte Küchen, schlechtes Essen – das möchte niemand in einem Restaurant erleben. Die Lebensmittelkontrolleure in SH stellen sicher, dass die hygienischen Standards eingehalten werden. Doch die Mitarbeiter sind personell am Limit und fordern neben zusätzlichen Stellen auch mehr Gehalt.