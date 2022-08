ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Kreis Steinburg Lebensmittel nach Unfall über der Autobahn 23 verteilt Von dpa | 16.08.2022, 18:01 Uhr

Zwei Lastwagen-Unfälle und über die Fahrbahn verteilte Lebensmittel haben am Dienstag für eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn 23 bei Itzehoe gesorgt. Zunächst hatte ein Lkw-Fahrer gegen 12 Uhr Uhr wegen Mäharbeiten am Streckenrand abgestellte Fahrzeuge der Autobahnmeisterei gestreift und mit seinem Gefährt deshalb auf dem Standstreifen gehalten, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Dienstag sagte. Zuvor hatte der NDR berichtet.