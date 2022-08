Kinder, die im vergangenen Jahr geboren wurden, werden statistisch gesehen nicht so alt wie Kinder, die vor der Corona-Pandemie auf die Welt kamen. FOTO: Heiko Barth up-down up-down Aktuelle Zahlen So hat die Corona-Pandemie die Lebenserwartung in SH und Hamburg beeinflusst Von dpa | 17.08.2022, 10:11 Uhr

Die Lebenserwartung von neugeborenen Mädchen in Norddeutschland ist in der Pandemie gesunken. Bei den Jungen sieht es etwas anders aus: Ihre Lebenserwartung ist gestiegen – allerdings nur in Schleswig-Holstein, nicht in Hamburg.