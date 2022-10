Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Neumünster Lastwagen verletzt Radfahrer beim Abbiegen schwer Von dpa | 26.10.2022, 14:39 Uhr

Ein Lastwagen hat einen Radfahrer beim Abbiegen in Neumünster schwer verletzt. Der 76 Jahre alte Radler stand nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen zusammen mit dem Sattelschlepper zunächst an einer roten Ampel. Der 45 Jahre alte Fahrer des Lastzugs wollte anschließend rechts abbiegen und übersah nach ersten Ermittlungen den Radfahrer. Der 76-Jährige geriet unter die Zugmaschine und erlitt schwere Beinverletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Erst am Dienstag war in Hamburg eine 81 Jahre alte Fußgängerin auf einem Zebrastreifen von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und getötet worden.