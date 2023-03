Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Lastwagen mit 150 Schweinen bei Kappeln umgestürzt Von dpa | 03.03.2023, 10:59 Uhr

Ein Lastwagen mit 150 Schweinen an Bord ist am Freitagmorgen auf einer Landstraße bei Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) umgestürzt. 33 Tiere starben bei dem Unfall oder mussten am Unfallort getötet werden, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr errichtete einen provisorischen Zaun und befreite die Schweine aus dem Transporter. Angaben zur Unfallursache gab es zunächst nicht. Zuerst berichteten der SHZ („Schleibote“) und der NDR.