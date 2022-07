Vom Lobbyisten zum Minister: Werner Schwarz FOTO: Michael Ruff up-down up-down Ex-Bauernverbandspräsident Neuer Landwirtschaftsminister Werner Schwarz im Interview: „Jetzt muss ich liefern“ Von Kay Müller | 17.07.2022, 01:00 Uhr

So richtig eingerichtet ist Werner Schwarz noch nicht in seinem Büro, im ehemaligen Gebäude der Investitionsbank Schleswig-Holstein in Kiel. Schließlich muss der Ex-Bauernverbandspräsident ein neues Landwirtschaftsministerium aufbauen. Keine leichte Aufgabe für den Seiteneinsteiger in die Politik, der im Interview über die Probleme zwischen Bauern und Naturschützern spricht – und was seine Familie dazu an Lösungen beitragen kann.