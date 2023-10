Landwirtschaft Landwirtschaftskammer geht von guter Maisernte im Norden aus Von dpa | 21.10.2023, 08:53 Uhr | Update vor 6 Min. Maisernte im Norden Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Die Landwirte in Schleswig-Holstein werden in diesem Jahr bei verringerter Anbaufläche voraussichtlich eine gute Maisernte einfahren. Die Ernte sei bereits weit fortgeschritten und habe in diesem Jahr wetterbedingt bereits im letzten Septemberdrittel begonnen, sagte die Sprecherin der Landwirtschaftskammer, Daniela Rixen. Es sei von ausreichenden Qualitäten beim Silomais auszugehen.