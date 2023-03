Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Schleswig-Flensburg Landwirt eingeklemmt und gestorben Von dpa | 01.03.2023, 15:10 Uhr

Ein 57-jähriger Landwirt ist in Freienwill (Kreis Schleswig-Flensburg) zwischen einem Trecker und einem Anbaugerät eingeklemmt worden und gestorben. Der Mann wurde am Dienstagabend gefunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 57-Jährigen feststellen. Die Ermittler gehen von einem Arbeitsunfall aus. Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag berichtet.