Letzte Generation Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag Landtagsdebatte zu radikalen Protesten von Klimaschützern Von dpa | 16.12.2022, 10:26 Uhr

Zum Auftakt seiner letzten Beratungen in diesem Jahr hat der Landtag in Kiel am Freitag über die radikalen Proteste von Klimaschützern diskutiert. Zu dem Thema hatte die FDP einen Antrag eingebracht. Die bisherigen Bemühungen um einen effektiven Klimaschutz reichten nicht aus, heißt es darin.