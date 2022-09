Pflege Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Regierung Landtag will Kosten für Pflegebedürftige begrenzen Von dpa | 02.09.2022, 16:28 Uhr

Regierung und Landtag in Kiel wollen Pflegebedürftige von kräftig steigenden Kosten entlasten und sehen dabei den Bund in der Pflicht. Dies machte eine Debatte im Parlament am Freitag deutlich. Hintergrund ist, dass in Pflegeeinrichtungen jetzt eine verpflichtende Tarifbezahlung gilt. In Schleswig-Holstein bedeutet dies nach Angaben von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) für die stationäre Pflege eine Preissteigerung von 900 bis 1000 Euro im Monat - bei einer durchschnittlichen Rente von 840 Euro für Frauen und 1100 Euro für Männer.