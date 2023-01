Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Landtag gedenkt Opfer der tödlichen Messerattacke von Brokstedt Von Frank Pfaff/dpa | 26.01.2023, 22:12 Uhr

Nach dem brutalen Angriff am Mittwoch in Schleswig-Holstein haben Politiker in Mecklenburg-Vorpommern an die beiden Todesopfer erinnert.