Hamas-Angriff Landtag in Kiel bekundet Solidarität mit Israel Von dpa | 10.10.2023, 12:24 Uhr | Update vor 34 Min. Landtag Schleswig-Holstein Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Angriffe der islamistischen Hamas gegen Israel rücken auch in den Fokus des schleswig-holsteinischen Landtags. Das Parlament wird sich damit am Mittwoch zum Auftakt seiner dreitägigen Oktobersitzung befassen. Unter der Überschrift „Solidarität mit Israel - Dem Terror der Hamas entschieden Einhalt gebieten“ ist eine Aktuelle Stunde angesetzt. Das Parlament solidarisiere sich sehr eindeutig mit Israel und verurteile klar die Angriffe der Hamas, sagte Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter am Dienstag.