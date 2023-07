Tod von Heide Simonis: Am Donnerstag und Freitag gilt in Schleswig-Holstein Halbmastbeflaggung für die Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Trauer in Schleswig-Holstein Landtag gedenkt früherer Ministerpräsidentin Heide Simonis – Flaggen in SH auf Halbmast Von dpa/shz.de | 12.07.2023, 19:55 Uhr

Das Landesparlament in Kiel gedenkt am Donnerstag in seiner Sitzung der verstorbenen Heide Simonis. Auch viele Flaggen werden Donnerstag und Freitag in SH auf Halbmast gesetzt.