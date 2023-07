Der schleswig-holsteinische Landtag gedachte am Donnerstagmorgen Heide Simonis. Foto: Kay Müller up-down up-down Ehrenbürgerin in SH Landtag in Kiel gedenkt früherer Ministerpräsidentin Heide Simonis Von dpa | 13.07.2023, 10:31 Uhr

Heide Simonis starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Kiel. Am 19. Mai 1993 war die SPD-Politikerin im Parlament an der Kieler Förde zur ersten deutschen Ministerpräsidentin gewählt worden.