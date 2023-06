Karin Prien Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Schulen Landtag für mehr politische und ökonomische Bildung Von dpa | 14.06.2023, 12:33 Uhr

Fraktionsübergreifend hat sich der Landtag für eine Stärkung der politischen und wirtschaftlichen Bildung an Schleswig-Holsteins Schulen ausgesprochen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) kündigte am Mittwoch an, die Landesregierung wolle entsprechende Angebote ausbauen. Die FDP hatte einen Ausbau des Unterrichts im Fach Wirtschaft/Politik (WiPo) im Landtag zum Thema gemacht.