Verkehr Landtag fordert Fortführung des Deutschlandtickets Von dpa | 21.09.2023, 12:14 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Landtag hat sich für eine Beteiligung des Bundes an den Mehrkosten des Deutschlandtickets in den kommenden Jahren ausgesprochen. „Das Deutschlandticket ist ein Erfolgsmodell“, sagte die Grünen-Verkehrspolitikerin Nelly Waldeck am Donnerstag. SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller sagte, das Ticket sei ein wichtiger Baustein der Verkehrswende.