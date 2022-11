A20 Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild up-down up-down Autobahn Landtag einstimmig für Weiterbau der A20: Grüne distanziert Von dpa | 23.11.2022, 11:51 Uhr

Der schleswig-holsteinische Landtag hat sich zu einem Weiterbau der Autobahn 20 bekannt, die seit 13 Jahren östlich von Bad Segeberg endet. In der Debatte am Mittwoch wurden dennoch erneut unterschiedliche Positionen deutlich. Nachdem Grünen-Politiker in Berlin das Projekt abgelehnt hatten, hatte die FDP in Kiel mit einem Landtagsantrag ein Bekenntnis zur A20 gefordert.