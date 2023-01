Landtag Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Sitzung Landtag diskutiert über Haushalt und Straßenbaubeiträge Von dpa | 25.01.2023, 01:49 Uhr

Beim Auftakt zur ersten Sitzung des schleswig-holsteinischen Landtags in diesem Jahr steht der Landeshaushalt für das laufende Jahr im Zentrum. Am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) debattiert das Parlament in erster Lesung über den 16-Milliarden-Euro-Etat. Nur 15,2 Milliarden davon sind durch Einnahmen gedeckt. Die Lücke will Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) mit neuen Schulden und Rücklagen schließen. Im März soll der Haushalt vom Parlament beschlossen werden.