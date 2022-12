Windräder Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Genehmigungsverfahren Landtag diskutiert über Ausbau der Windenergie im Norden Von dpa | 15.12.2022, 10:38 Uhr

Beim Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein fordert die Opposition mehr Tempo. Über die aktuelle Entwicklung debattierte am Donnerstag der Landtag. SPD und SSW verlangen eine deutliche Verkürzung der Genehmigungsverfahren, die nach Angaben des SPD-Energiepolitikers Marc Timmer derzeit durchschnittlich 20 Monate dauern. Laut Bundesverband Windenergie warten 360 Anlagen im Land auf Genehmigungen. In den ersten drei Quartalen 2022 seien im Vorjahresvergleich 46 Prozent weniger Genehmigungen erteilt worden.