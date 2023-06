KSK-Soldat Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Waffen Landtag debattiert über Wehrindustrie Von dpa | 16.06.2023, 11:42 Uhr

Über die Unterstützung des Landes für die wehrtechnische Industrie in Schleswig-Holstein hat am Freitag der Landtag diskutiert. Die Branche habe Probleme bei der Finanzierung von Projekten, sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker Lukas Kilian. Die Koalitionsfraktionen CDU und Grüne fordern die Landesregierung auf, sich in einem nächsten Wehrtechnik-Gipfel für einen konstruktiven Dialog zwischen der Wehrindustrie und der Kreditwirtschaft einzusetzen.