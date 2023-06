Landtag Schleswig-Holstein Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Politik Landtag berät über Wehrindustrie und Letzte Generation Von dpa | 16.06.2023, 03:01 Uhr

Die umstrittenen Aktionen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation beschäftigen am Freitag auch den Landtag in Kiel. Die FDP fordert das Parlament auf, sich von Aktionen wie dem Besprühen eines Privatflugzeugs und der Bar eines Luxushotels auf Sylt zu distanzieren. In einem Alternativantrag lehnen auch die Koalitionsfraktionen CDU und Grüne strafbare Aktionen der Letzten Generation ab. Das Thema soll am späteren Nachmittag behandelt werden. Bereits am Vormittag geht es unter anderem um Unterstützung des Landes für die wehrtechnische Industrie.