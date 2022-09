Baby Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Geburtshilfe Landtag berät über Schließungen von Geburtskliniken Von dpa | 30.09.2022, 01:50 Uhr

Der Schleswig-Holsteinische Landtag befasst sich am Freitag (Sitzungsbeginn 10.00 Uhr) mit den Schließungen von Geburtskliniken im Land. Die Fraktionen von SPD und SSW wollen die Landesregierung auffordern, die Versorgung in der Geburtshilfe im Land sicherzustellen. Die Schließung von Geburtskliniken müsse gestoppt werden. Zuletzt hatte die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) angekündigt, ihre Geburtsstation zu schließen.