Landtag Schleswig-Holstein Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzen Landtag berät über Schleswig-Holsteins Haushalt 2023 Von dpa | 22.03.2023, 03:02 Uhr

Der Schleswig-Holsteinische Landtag berät am Mittwoch über den Haushalt 2023. Der Entwurf umfasst Einnahmen in Höhe von mehr als 15,2 Milliarden Euro und Ausgaben von gut 16 Milliarden Euro. Auf der Einnahmeseite beträgt die Steigerung im Vergleich zu 2022 mehr als 1,3 Milliarden Euro und auf der Ausgabenseite gut 1,45 Milliarden Euro. Um den Haushalt auszugleichen, sind unter anderem gut 125 Millionen Euro aus den Rücklagen des Ukraine-Notkredits und fast 324 Millionen Euro aus Rücklagen des Infrastruktur-Modernisierungsprogramms „Impuls“ vorgesehen. Von der möglichen konjunkturbedingten Kreditaufnahme in Höhe von knapp 342 Millionen Euro will das Land 282 Millionen Euro nutzen.