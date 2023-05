Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Beratungen Landtag berät über Landesstraßen und Schulen Von dpa | 11.05.2023, 01:47 Uhr

Viele Straßen in Schleswig-Holstein sind marode. Der Landtag berät am Donnerstag über die notwendigen Investitionen in das Straßennetz. Außerdem geht es um die Schulen im Land. Dazu gibt es mehrere Anträge.