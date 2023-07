Wolf Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Tiere Landtag berät über Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht Von dpa | 14.07.2023, 02:49 Uhr

Zum Abschluss der Sitzungswoche berät der Schleswig-Holsteinische Landtag am Freitag (Beginn 10.00 Uhr) über die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht. Das Töten der streng geschützten Tiere soll laut dem Gesetzentwurf allerdings nur in eng gefassten Ausnahmefällen möglich sein. Geschossen werden dürften nur auffällige und gefährliche Wölfe. In jedem Einzelfall sei eine behördliche Genehmigung Voraussetzung. Nach Angaben von Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) wird eine ganzjährige Schonzeit gelten. Das Kabinett hatte den Gesetzentwurf Ende Juni beschlossen.