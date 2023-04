Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Landgericht Bonn lässt „Cum-Ex“-Anklage gegen Olearius zu Von dpa | 12.04.2023, 18:09 Uhr

Das Landgericht Bonn hat die Anklage der Staatsanwaltschaft Köln gegen den vormals persönlich haftenden Gesellschafter der Hamburger Warburg-Bank, Christian Olearius, zugelassen. Das Gericht teilte am Mittwoch in Bonn mit, das Hauptverfahren in dem Cum-Ex-Komplex werde eröffnet. Die Termine für die Hauptverhandlung sollen gesondert bekannt gegeben werden.