Minister in der Mitte: Werner Schwarz mit der scheidenden Landfrauen-Präsidentin Ulrike Röhr (l.) und deren Nachfolgerin Claudia Jürgensen. Foto: Michael Staudt up-down up-down Versammlung in Neumünster Landfrauen in SH verabschieden Präsidentin Ulrike Röhr und wählen Claudia Jürgensen Von Kay Müller | 02.04.2023, 12:08 Uhr

Nach sechs Jahren haben die Landfrauen in Schleswig-Holstein ihre Präsidentin Ulrike Röhr (64) verabschiedet und Claudia Jürgensen (51) zur Nachfolgerin gewählt. Was Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an den beiden schätzt.